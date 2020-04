Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 5-jähriges Kind verletzt sich bei Radunfall

Attendorn (ots)

Am Montag gegen 16.15 Uhr ereignete sich in Attendorn ein Verkehrsunfall. Ein 5-jähriges Kind fuhr auf der Saarbrücker Straße gegen einen geparkten PKW und stürzte. Die Mutter brachte das Mädchen in ein Krankenhaus, wo es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

