POL-HM: Fußgängerin von Rad mit Anhänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstag (29.02.2020) wurde gegen 09:50 Uhr eine 60-jährige Hamelnerin von einem bislang unbekannten Radfahrer angefahren. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der Radfahrer flüchtete vom Unfallort in der Heiliggeistraße in Hameln.

Die Frau beschreibt den Radfahrer als männlich, 30-40 Jahre und dunkel gekleidet. An seinem Fahrrad sei ein Anhänger befestigt gewesen.

Mit diesem Anhänger wurde die Frau gestreift und fiel zu Boden. Der Radfahrer habe sich noch einmal umgedreht, sei dann aber in Richtung Innenstadt weitergefahren. Der Mann hat höchstwahrscheinlich zuvor Geld am Automaten der dortigen Bank geholt.

Die Polizei Hameln sucht jetzt Zeugen zu dem Unfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegengenommen.

