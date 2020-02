Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmitteilung zur Meldung "Unfallflucht in der Bahnhofstraße - Wohnmobil oder Wohnanhänger gesucht": Verursacher konnte ermittelt werden

Bad Münder (ots)

Die Verkehrsunfallflucht Anfang dieser Woche in der Bahnhofstraße (wir berichteten) ist aufgeklärt.

Gegenüber dem Schulzentrum wurde ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Der Verursacher setzte seinen Weg fort, so dass von der Polizei Bad Münder entsprechende Ermittlungen wegen des "unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle" aufgenommen wurden.

Anhand von Fahrzeugteilen, die das Verursacherfahrzeug an der Unfallstelle zurückgelassen hatte und zu einer Umriss- bzw. Begrenzungsleuchte gehören, konnten mögliche Fahrzeugarten eingegrenzt werden. Zunächst nahm man an, die betreffenden Umrissleuchten werden nur an Wohnmobilen oder Wohnanhängern verbaut. Der Unfallsachbearbeiter des Polizeikommissariats Bad Münder konnte im Rahmen seiner Recherchen feststellen, dass die Umrissleuchten auch an bestimmten Kraftomnibussen angebracht sind.

Der Verdacht fiel auf einen Linienbus vom Hersteller Solaris, die auf Höhe der Unfallstelle die Haltestelle "Schulzentrum" anfahren und dazu von der Bahnhofstraße nach links abbiegen müssen.

Zusammen mit der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont konnte der beschädigte Bus ausfindig werden. Der Busfahrer hatte bereits eine Schadensmeldung eingereicht, konnte aber nicht sagen, wo der Schaden entstanden sein könnte. Möglicherweise hatte der 38-jährige Fahrer des über 18 Meter langen Gelenkbusses den Anstoß nicht bemerkt. Der Bus wurde gestern zur Sicherung von Spuren vom zuständigen Ermittler der Polizei Bad Münder auf dem Busbetriebshof in Hameln aufgesucht. Die Ermittlungen sind abgeschlossen; die Unfallflucht gilt als aufgeklärt.

Link zur Ursprungsmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/4528655

