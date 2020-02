Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Treckerdemo während CDU Landesausschuss in Hameln - Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Hameln (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020, findet im Hamelner Weserberglandzentrum der Landesausschuss der CDU Niedersachsen statt. Hierbei werden auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete der CDU erwartet.

Um den anwesenden Politikern die Anliegen des örtlichen Bauernverbandes zu verdeutlichen wurde nun eine Versammlung der Bewegung "Land schafft Verbindung" angemeldet. Hierbei werden etwa 50-70 Teilnehmer mit Traktoren erwartet. Die Versammlung beginnt gegen 17:00 Uhr und soll etwa eine Stunde dauern.

Die Anreise der Versammlungsteilnehmer erfolgt individuell. Aus diesem Grund ist in der genannten Zeit mit Verkehrsbehinderungen im Hamelner Innenstadtbereich zu rechnen.

Die Teilnehmer werden gebeten ausschließlich über den Ostertorwall oder die Deisterallee in Richtung Kastanienwall zum Rathausplatz in Hameln anzureisen. An dieser Stelle befindet sich aus anderen Richtungen keine Wendemöglichkeit. Außerdem handelt es sich hierbei um die einzige Einlassstelle auf den Rathausplatz.

