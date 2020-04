Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand zerstört große Waldfläche

Wenden (ots)

Der Polizei wurde am Montag gegen 21.45 Uhr ein Brand nordwestlich der Ortschaft Rothemühle gemeldet. Nach Zeugenangaben stand hier ein Waldgebiet in Flammen. Feuerwehrkräfte der umliegenden Ortschaften nahmen sofort die Brandbekämpfung auf, die am Dienstag bis 10.00 Uhr noch nicht abgeschlossen war. Das Feuer ist nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr unter Kontrolle. Es brannte eine Fläche von über 30.000 qm. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. Für die notwendigen Löscharbeiten wurde die L 342 zwischen Rothemühle und dem Abzweig Bebbingen gesperrt. Angaben über den entstandenen Schaden liegen nicht vor, Personen wurden nicht verletzt.

