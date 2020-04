POL-OE: Unfall mit leichtverletzter Person

Kreispolizeibehörde Olpe

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (18. April) gegen 8 Uhr wurde eine 51-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. Zunächst befuhr ein 53-Jähriger die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Olpe. Ihm entgegen kam das Fahrzeug der 51-Jährigen. Sie beabsichtigte nach links, in die Elbener Straße abzubiegen. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben den Pkw des 53-Jährigen. Es kam zu einer Kollision, wobei die 51-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden an beiden Pkw im vierstelligen Bereich.

