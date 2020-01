Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung altes Wasserwerk

Lauterecken (ots)

Unbekannte Täter werfen mehrere Fensterscheiben ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ruhestörender Lärm durch zerbrechendes Glas gemeldet. Ausgangspunkt dieses Lärms war das alte Gebäude der Lauterecker Wasserwerke im rückwärtigen Bereich der Bito. Dort wurden vermutlich mehrere Fensterscheiben des leerstehenden Objektes eingeworfen. Nun wird ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung geführt. Falls Sie in der Nacht Beobachtungen machen konnten teilen Sie diese bitte der Polizei in Lauterecken unter 06382 9110 mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell