Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Kindsbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gerät eine 27-jährige Dame in der Kaiserstraße in eine Verkehrskontrolle. Da bei der Honda Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen wird, ergibt ein Alkoholtest 1,3 Promille. Daraufhin wird der Frau eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

