Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ölspur in Theisbergstegen

Theisbergstegen (ots)

Bislang unbekannter Verursacher zog in Theisbergstegen eine Ölspur hinter sich her. Diese führte über die Etschberger Straße bis hin zur Straße Am Eselsköpfchen. Eine Spezialfirma musste mit der Beseitigung beauftragt werden. Sollte jemand Hinweise auf den Verursacher bzw. Verursacherin haben, bitte an die Polizei in Kusel, Tel.: 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de, wenden. Eine Nachricht an die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan ist ebenfalls möglich (06381 60800).

