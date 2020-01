Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl in Realschule Plus

Meisenheim (ots)

Einer Schülerin der Realschule Plus in Meisenheim wurden Kopfhörer entwendet. Die 13-jährige Geschädigte suchte zusammen mit ihrem Vater am Freitagnachmittag die Polizeiinspektion in Lauterecken auf. Am 08.01.2019 wurden ihr vermutlich im Schulgebäude (Carl-Hellermann-Straße 48) in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:20 Uhr ihre kabellosen Bluetooth-Kopfhörer aus dem Schulranzen entwendet. Dabei handelt es sich um "AirPods" der Marke "Apple" in der Farbe Weiß. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie als Eltern, womöglich durch Erzählungen ihrer Kinder, sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 06382/ 9110 bei der Polizei in Lauterecken. Es wird angeraten Ihre Kinder darauf hinzuweisen auf persönliche, vor allem hochwertige Gegenstände im Schulalltag zu achten. Das heißt diese sicher zu verstauen oder ggfls. am Körper zu tragen.

