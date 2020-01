POL-PDKL: A63/Göllheim, Pkw geht in Flammen auf

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Freitagnachmittag ist auf der A63 bei Göllheim ein Pkw während der Fahrt in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat das Fahrzeug nach starker Rauchentwicklung im Motorraum Feuer gefangen. Die 57 jährige Fahrerin des VW Golf konnte gerade noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen anhalten und ihren Pkw verlassen. Kurz darauf brannte das Fahrzeug bereits lichterloh. Während der Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr war die A63 in Fahrtrichtung Mainz kurzzeitig gesperrt.

