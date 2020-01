Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Besorgte Zeugen informieren Polizei

Grumbach (ots)

Über eine schwarz gekleidete Frau informieren aufmerksame Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen die Polizei. Die ältere Dame lief im Dunkeln am Fahrbahnrand der B 270. Die in Grumbach wohnende Frau erklärte der Polizeistreife, dass sie zum Arzt in Lauterecken unterwegs sei. Die Beamten begleiteten sie an ihr Ziel und ermahnten sie eindringlich in Zukunft den parallel verlaufenden Fußweg zu benutzen. Helle Kleidung wäre im Dunkeln für jeden Fußgänger von Nutzen!

