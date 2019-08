Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach Einbruch Schleusung am Grenzübergang Neuried/Altenheim festgestellt

Neuried/Altenheim/Dundenheim (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind zwei bislang unbekannte Einbrecher in eine Tierpension im Altenheimer Weg in Dundenheim eingebrochen. Der Geschäftsinhaber wurde gegen 1:45 Uhr aus seiner Wohnung heraus auf das verdächtige Treiben aufmerksam und vertrieb die Ganoven. Es soll sich um zwei dunkelhäutige Männer gehandelt haben, die in einem weißen oder beigen Auto mit französischer Zulassung die Flucht ergriffen. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts aus dem Geschäft gestohlen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen zur Unterstützung des Polizeipräsidiums Offenburgs wurde durch eine Streife der Bundespolizei ein verdächtiger Wagen mit vier männlichen Insassen im Alter von 22 bis 39 Jahren kontrolliert. Das Fahrzeug befand sich auf dem Weg zur Ausreise nach Frankreich im Bereich Grenzübergang Neuried/Altenheim. Bei der Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Adelsheim wegen schwerem Bandendiebstahls zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 408 Tagen bestand. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen und fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Fahrerlaubnis. Ferner wird gegen den 28-Jährigen wegen Einschleusen von Ausländern ermittelt, da seine drei Mitfahrer keine aufenthaltslegitimierenden Ausweise für Deutschland vorlegen konnten. Zwei der Insassen konnten sich lediglich mit einer französischen Asylbescheinigung ausweisen und wurden nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgeschoben. Die vierte Person stellte in Deutschland ein Asylbegehren und wurde an die Landesaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Ob die Männer mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Neuried zeigen.

