Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an der Brückensicherung

Bild-Infos

Download

Langweiler / L 373 (ots)

Ein Schutznetz ist an der über die B 270 führende Brücke abgerissen worden. Ein Teil des Netzes lag auf dem Gehweg. Die Tatzeit wird auf Grund von bisher vorhandenen Beobachtungen auf den Donnerstag, zwischen 00:00 und 20:35 Uhr eingeschränkt. Auch in dieser Angelegenheit bittet die Polizei in Lauterecken um weitere sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell