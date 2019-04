Polizei Paderborn

POL-PB: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Baumarkt

Paderborn (ots)

Hoher Sachschaden, geringe Beute. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Räume eines Gartenmarktes in der Randebrockstraße in Paderborn eingebrochen.

Laut bisherigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher gegen 02.10 Uhr auf das Dach des Gebäudes. Dort beschädigten sie mehrere Oberlichter und schnitten ein Loch in das Metalldach, um in die Räume zu gelangen. Im Gebäude brachen sie Schränke und Behältnisse auf. Zudem durchstemmten sie eine Wand. Gegen 03.45 Uhr flüchteten die Täter aus dem Gartenmarkt mit einer geringen Bargeldsumme in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Tat wurde von mindestens zwei Tätern verübt. Vermutlich hatten sie ein Fahrzeug in Tatortnähe bereitgestellt.

