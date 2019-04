Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Autohaus - Täter entwenden Tresor

Salzkotten (ots)

(khp) In der Nacht zu Freitag letzter Woche (29.03.2019) ist an der Paderborner Straße in ein Autohaus eingebrochen worden.

Zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 06.25 Uhr, durchtrennten die Täter einen Zaun und gelangten auf das Firmengelände. Sie kletterten auf das Dach und brachen ein Loch in die Decke. Die Einbrecher drangen in das Gebäude ein. Aus einem Büroraum entwendeten sie einen Tresor. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Samstagmorgen wurde der aufgeflexte Tresor unweit der Dreckburg neben einem Feldweg im Rothebach von einem Passanten aufgefunden. Neben dem Tresor lag eine Schubkarre, die den Tätern vermutlich als Transportmittel gedient hatte. Die Herkunft der Karre ist unbekannt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

