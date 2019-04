Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen eines illegalen Autorennens in Benhausen

Paderborn (ots)

(mh) Am Samstagabend haben sich drei Autofahrer auf der Eggestraße in Benhausen augenscheinlich ein Rennen geliefert. Um die beteiligten Fahrer für das eingeleitete Strafverfahren zu identifizieren, sucht die Polizei dringend Zeugen. Gegen 19.25 Uhr fuhr ein Polizeibeamter mit seinem Privatwagen von Neuenbeken in Richtung Benhausen. Am Ortseingang Benhausen überholte ihn ein schwarzer Mercedes trotz Gegenverkehrs mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Polizist musste eine Vollbremsung machen, als der Mercedes einscherte, um eine Frontalkollision zu verhindern. Unmittelbar danach überholten ein dunkler BMW und ein Mercedes Kombi den Zeugen.

Die drei Fahrzeuge fuhren unter Missachtung der Verkehrsregeln weiter durch Benhausen in Richtung Paderborn. Sie nutzen mehrfach die Gegenfahrbahn, fuhren links an Verkehrsinseln vorbei und überholten mit hoher Geschwindigkeit weitere Autos und einen Bus. Am Bahnübergang nach Paderborn mussten die drei Autofahrer halten. Der Polizist sprach die Fahrer an, um sie zu kontrollieren. Diese flüchteten jedoch, als sich die Bahnschranken öffneten.

Zeugen des mutmaßlichen Rennens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat in Paderborn zu melden.

