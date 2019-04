Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Taschendiebstähle am Wochenende

Paderborn (ots)

(mh). In Paderborn kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Taschendiebstählen. Am Samstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter in der "Westernstraße" zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr das Portemonnaie einer 35-jährigen Frau. Zwischen 17.15 Uhr und 17.55 Uhr schlugen die Langfinger erneut zu. In einem Bekleidungsgeschäft in der "Westernstraße" entwendeten sie einer 48-jährigen Frau die Geldbörse. Wenig später wurde auch einer 58-jährigen Frau in der Westernstraße das Portemonnaie entwendet. Bereits um 14.30 Uhr wurde einem 53-jährigen Mann In einem Möbelhaus an der Paderborner Straße die Geldbörse entwendet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entrissen zwei unbekannte Männer einer 23-jährigen Frau die Handtasche, als diese sich gerade mit einer Freundin in der "Grube" aufhielt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise über die 05251/3060.

Gleichzeitig rät die Polizei, Wertsachen, wie das Smartphone, Schlüssel und Dokumente, nicht in der Handtasche bei sich zu tragen, sondern sie in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung unterzubringen. Das Portemonnaie sollte nicht lose im Einkaufswagen oder in der Einkaufstasche transportiert werden. Zu empfehlen sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. Umhängetaschen sollten mit dem Verschluss zum Körper getragen werden. In Menschenmengen sollte man misstrauisch bleiben, wenn einen Unbekannte ansprechen und sich nicht ablenken lassen. Ratsam ist es zudem, sich die Daten der wichtigsten Dokumente, wie Kontodaten oder Ausweiskarten zu notieren und Zuhause aufzubewahren. Wird man trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dem Opfer eines Diebstahls, sollte umgehend über die Notrufnummer 110 oder die nächste Dienststelle die Polizei informiert werden. Darüber hinaus sollten Debit- oder Kreditkarten unverzüglich gesperrt und die Bank informiert werden, wenn diese abhandengekommen sind. Dazu steht über die Telefonnummer 116 116 ein gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung.

