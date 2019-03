Polizei Paderborn

POL-PB: Freitag, 29.03.2019, 12:20 Uhr bis 17:30 Uhr Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht in Hövelhof, Parkplatz Gütersloher Straße

Gehastraße

33161 Hövelhof, Parkplatz Gehastraße (ots)

Am Freitag, 29.03.2019, zwischen 12:20 Uhr und 17:30 Uhr, hatte der 50-jährige Geschädigte seinen braunen Opel Corsa auf dem Parkplatz der Geha-Werke an der Einmündung Gütersloher Straße / Gehastraße in Hövelhof abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug im linken Bereich des vorderen Stoßfängers durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,-EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Paderborn unter der Telefonnummer: 05251-3060 entgegen.

Kreispolizeibehörde Paderborn

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

