Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190529.1 Itzehoe: Eigentümer einer Werkzeugtasche gesucht

Itzehoe (ots)

Bei der Polizei in Itzehoe ist am Anfang der Woche eine Werkzeugtasche samt Inhalt von einem ehrlichen Finder abgegeben worden. Die Werkzeugtasche rutschte, so laut Aussage des Finders, aufgrund der offenstehenden Schiebetür des grauen VW Busses während der Fahrt aus dem Fahrzeug heraus. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges befuhr zu der Zeit den Kreisverkehr der Itzehoer Lindenstraße in Richtung Autobahnauffahrt Itzehoe West und bemerkte den Vorfall nicht. Er setzte seine Fahrt auf der Autobahn in Richtung Norden fort. Die Polizei in Itzehoe sucht nun nach dem Eigentümer. Dieser sollte sich unter der Telefonnummer 04821/ 6020 melden.

