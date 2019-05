Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190529.2 Itzehoe: Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Itzehoe zu einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Gegen 03.28 Uhr suchten vermutlich zwei unbekannte Einbrecher den Discounter in der Straße Lübscher Kamp auf. Durch das Einwerfen einer Scheibe gelangten die Täter in das Objekt. Angaben zum genauen Stehlgut und der gesamten Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Es soll sich bei den Tätern um zwei Personen jugendlichen Alters gehandelt haben. Sie trugen zur Tatzeit Jogginghosen und Sturmhauben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die weitere Angaben machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell