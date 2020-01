Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen an der Draisinenstrecke

Raumbach (ots)

Wer kann Hinweise zu zwei Sachbeschädigungen an der Draisinenstrecke geben? Der Polizei in Lauterecken wurden am Donnerstag zwei vermutlich zusammenhängende Schadensmeldungen zugesandt. Ein einbetonierter Mülleimer wurde in der Nähe des Ortseingangs aus dem Erdreich gerissen. In Richtung Meisenheim geschah, ein gutes Stück weiter, das gleiche mit einem Andreaskreuz mit dem Schilderpfosten und dem dazugehörigen Betonklotz. Der Schaden wird auf insgesamt rund 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 zu erreichen.

