Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Missachtung Durchfahrtsverbot

Landstuhl (ots)

Ob das während der Schulzeit geltende Park-und Durchfahrtverbot an der Bushaltestelle der IGS "Am Nanstein" eingehalten wird, haben Polizeibeamte am Freitag kontrolliert. In der Zeit zwischen 10.30 und 11.30 Uhr mussten sie zehn Autofahrer gebührenpflichtig darauf hinweisen, dass sie hier nicht durchfahren dürfen.

