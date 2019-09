Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndungsrücknahme: Vermisster Mann aus Schwerte wieder da

Dortmund (ots)

Mit Lichtbildern hat die Polizei seit dem 30. August einen 51-jährigen Vermissten aus Schwerte gesucht. Der Mann ist am heutigen Tag am Dortmunder Hauptbahnhof angetroffen worden. Er befindet sich seitdem in medizinischer Behandlung.

Hinweis für Medienvertreter: Die Fahndung ist somit obsolet. Wir haben das Foto des Mannes aus der Ursprungsmeldung gelöscht und bitten Sie ebenfalls, dieses nicht mehr zu verwenden.

Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4364090

