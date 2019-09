Polizei Dortmund

POL-DO: Zahlreiche Verkehrsverstöße in Dortmund und Lünen bei Kontrolleinsatz

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat am gestrigen Dienstag (3. September) bei Verkehrskontrollen in Lünen und Dortmunds Südosten zahlreiche Verstöße festgestellt. Dabei legten die Polizisten im Zeitraum zwischen 10 und 18 Uhr ihr Hauptaugenmerk auf Geschwindigkeits- und Gurtkontrollen. Etwa 130 Verkehrsteilnehmer nahmen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung dabei nicht ganz so genau.

So hielten die Beamten 39 Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit an. Ein 40-jähriger Mofafahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dafür konnte er gleich mit zwei Haftbefehlen glänzen. Der Mann wurde festgenommen.

Eine 31-jährige Autofahrerin hingegen kontrollierten die Beamten in Aplerbeck. Der Wagen fiel dabei durch so starke Mängel auf, dass ihr die Weiterfahrt untersagt werden musste. Darüber hinaus befanden sich zwei Kinder im Alter von sechs Jahren auf dem Rücksitz - ebenfalls nur mangelhaft gesichert.

Weitere sechs Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon. Neben Ordnungswidrigkeitenanzeigen wartet auf die Betroffenen nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro - inklusive eines Punkts in Flensburg.

Und auch unbelehrbare Gurtmuffel stellen die Beamten immer wieder fest. Alleine gestern waren es 29. Diese Ergebnisse nur eines Tages zeigen deutlich, dass wir auch weiterhin unsere Kontrollen unvermindert fortführen müssen.

