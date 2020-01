Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Unfall mit vier Verletzten auf Höhe Gewerbegebiet "Unteres Wörth"

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 09.45 Uhr auf der Landesstraße 1138 zwischen Freiberg am Neckar-Beihingen und Benningen am Neckar ereignete. Ein 57 Jahre alter Peugeot-Fahrer war in Richtung Benningen am Neckar unterwegs. Der Mann setzte dann auf Höhe des Gewerbegebiets "Unteres Wörth" verbotenerweise zum Überholen eines Sattelzugs an, der kurz zuvor aus dem Gewerbegebiet herausgefahren und auf die L 1138 in Richtung Benningen am Neckar abgebogen war. Mutmaßlich übersah der PKW-Lenker hierbei einen entgegenkommenden VW, in dem drei Frauen saßen, und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Autos. Der Fahrer des Peugeot, die 70-jährige VW-Lenkerin und deren gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die 60 Jahre alte Mitfahrerin, die auf der Rückbank des VW saß, wurde schwer verletzt. Alle vier Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar befand sich mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeuge vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die L 1138 bis gegen 12.00 Uhr gesperrt werden

