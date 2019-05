Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte lösten Radmuttern

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der sich zwischen Freitagabend (19.15 Uhr) und Samstagmorgen (09.30 Uhr) ereignete. Auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Fridtjof-Nansen-Straße, unweit der Lerchenstraße, machten sich Unbekannte an einem grauen Audi A3 zu schaffen und drehten an einer Felge mehrere Radmuttern heraus. Der Eigentümer bemerkte am Morgen ungewöhnliche Geräusche beim Fahren und stellte bei einer Nachschau fest, dass eine Radmutter fehlte und die restlichen gelöst worden waren. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu Tat und Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

