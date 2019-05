Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbrecher in der Lindenstraße

Bramsche (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag in der Lindenstraße an einem Wohnhaus die Terrassentür, ein Fenster und die Kellertür aufzuhebeln. Die Einbrecher konnten nicht in das Gebäude gelangen, nahmen aber aus der Garage zwei Fahrräder, eine Leiter und einen Werkzeugkasten mit. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

