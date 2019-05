Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Einbruch in Baumarkt

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Sonntag drangen unbekannte Täter in der Gartenstraße in die Büroräume des dortigen Baumarktes ein und entwendeten Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Baumarktes/ Discounters aufgehalten haben, nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471 9710 entgegen.

