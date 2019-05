Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Motorradfahrer auf A1 schwer verletzt- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 ist am Samstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 51-jährige Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg war gegen 16.05 Uhr mit seiner Kawasaki auf dem linken von drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Münster unterwegs, als nach Angaben von Zeugen plötzlich eine weiße Mercedes C-Klasse mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck des Motorrades auffuhr. Der Biker stürzte auf die Fahrbahn, sein Fahrzeug verkeilte sich unter dem Vorderwagen des Mercedes und wurde bis zum Stillstand des Autos noch etwa 150 Meter mitgeschleift. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. Unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen ist, welcher Insasse zum Unfallzeitpunkt am Steuer der Limousine mit Hamburger Kennzeichen (HH-xxxx) gesessen hat. Für weitere Untersuchungen hat die Staatsanwalt Osnabrück die Beschlagnahme des Mercedes angeordnet. Das Fahrzeug ist vor dem Unfall bereits auf der Umleitungsstrecke der A1 kurz vor Holdorf durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Auf der Holdorfer Straße hatte sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Rahmen der Umleitung ein Stau gebildet, an dem das Fahrzeug über den Radweg vorbeigefahren war und dabei fast noch einen unbekannten Radfahrer erfasst hatte. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen und weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2415 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell