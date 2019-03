Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigungen im Bahnhof Rottweil/Bundespolizei sucht Zeugen

Bislang Unbekannte beschädigten im Bahnhof Rottweil ein Glaspaneel am Treppenaufgang auf dem Bahnsteig und beschädigten weiter zwei Deckenlampen in der Bahnhofsunterführung. Die Beschädigungen wurden durch einen Bahnmitarbeiter am 11. März festgestellt, der Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Ebenso liegen zu möglichen Tätern derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei sucht Zeugen der Sachbeschädigungen im Bahnhof Rottweil. Wer Angaben hierzu machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

