Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger versteckt sich bei Drogenkontrolle über den Dächern von Dortmund - vergeblich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0371

Einen schlechten Fluchtplan hatte ein 28-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler am Freitag (3.4.2020) in Dortmund-Marten. Nach einem Hinweis auf Cannabisplantagen in einem Mehrfamilienhaus in der Siedlung "Germania" wollten Polizisten dort eine Dachgeschosswohnung überprüfen. Oben angekommen, bestätigte starker Cannabisgeruch den ersten Verdacht.

Auf starkes Klopfen an der Wohnungstür reagierte der Bewohner. Jedoch nicht, indem er die Tür öffnete. Stattdessen warf der Mann seine in zwei Gewächshäusern aufgezogenen Pflanzen über den Balkon - um dann auf das Dach des Wohnhauses zu klettern. In zwölf Metern Höhe legte sich der Mann flach aufs Dach, um sich für die Polizei unsichtbar zu machen.

Die waghalsige Flucht blieb im Versuch stecken. Der Plan wäre aufgegangen, wenn da nicht aufmerksame Zeugen gewesen wären, die den Kletterkünstler beobachtet haben ...

Sie informierten die Einsatzkräfte. Diese wiederum forderten Unterstützung an: Das herbeigeeilte Team ließ eine Drohne aufsteigen, erkannte den Tatverdächtigen flugs auf dem Dach und konnte ihn durch gutes Zureden per Lautsprecherdurchsage dazu bewegen, auf sicheren Grund und Boden zurückzukehren.

Dort angekommen, erwartete den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Besondere Haftgründe lagen gegen ihn nicht vor.

Die Polizei beschlagnahmte die über den Balkon geworfenen Pflanzen und eine weiße Substanz.

