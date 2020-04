Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen beobachten Geschäftseinbrecher in Lünen und ermöglichen schnelle Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0369

Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen (5.4.2020) auf der Münsterstraße in Lünen einen Mann, der um 3.56 Uhr mit einem Pflasterstein die Tür eines Supermarktes einschlug. Sie verständigten sofort die Polizei, so dass der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnte.

Als die Polizei am Tatort in der Lüner Innenstadt eintraf, versuchte der Einbrecher die bereits beschädigte Tür mit einem Holzstiel aufzuhebeln. Durch die schnelle Festnahme konnte der 34-Jährige kein Diebesgut erbeuten. Allerdings richtete er einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an.

Besondere Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor. Die Polizei ermittelt gegen ihn.

