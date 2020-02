Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) In der Zeit von Freitag, den 07.02.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 10.02.2020, 12.00 Uhr, wurde in Northeim, Mühlenstraße, auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz, der Pkw Mazda eines 58-Jährigen aus Nörten-Hardenberg beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Mazda und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden am Mazdaca 1000.-EUR

