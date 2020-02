Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (rb) Im Tatzeitraum 06.02. - 12.02.2020 versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf der Höhe" einzudringen. Eine Mieterin stellte mehrere Hebelmarken an der Haupteingangstür des Hauses fest und benachrichtigte die Polizei. Ein Eindringen ins Haus misslang, es blieb beim Versuch. Zeugen werden daher um Hinweise an das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 oder die Polizeistation in Kreiensen unter Tel. 05563/999130 gebeten.

