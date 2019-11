Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe klauen Audi Q5 in der Rasenallee: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Den Diebstahl ihres Audi Q5 im Wert von etwa 50.000 Euro musste am heutigen Donnerstagmorgen eine Autobesitzerin in Kassel-Harleshausen feststellen. Offenbar im Laufe der Nacht hatten unbekannte Täter den in einer Hauseinfahrt geparkten Wagen in der Rasenallee, nahe der Eschebergstraße, gestohlen. Trotz der am heutigen Morgen sofort durch die Polizei eingeleiteten europaweiten Fahndung nach dem Pkw haben sich bislang keine Hinweise auf den Verbleib des grauen Q5 ergeben. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Autodiebstahls lässt sich bisher auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 18 Uhr, und dem heutigen Morgen, 5 Uhr, eingrenzen. Wie genau die Täter vorgingen, ist derzeit noch unklar. Der graue Audi ist Baujahr 2018 und mit den amtlichen Kennzeichen KS-UA 300 zugelassen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

