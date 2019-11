POL-PDLD: 76887 Bad Bergzabern, Von Fahrbahn abgekommen und an Hauswand geprallt

Polizeidirektion Landau

Am Samstag, 23.11.2019, gegen 14:25 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem PKW Smart den Klingweg aus Richtung SBK-Markt kommend in Richtung des Einmündungsbereiches. Aus bislang ungeklärter Ursache verlangsamte sie kurz vor der Einmündung zunächst ihr Fahrzeug, um dann abrupt zu beschleunigen. In der Folge fuhr sie eine kleine Böschung hinauf, über einen dortigen Parkplatz und kam schließlich an der Hauswand eines Fitnessstudios zum Stehen. Die Fahrerin wurde umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet.

