Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Schweigen-Rechtenbach, 3 E-Bikes gestohlen

76889 Schweigen-Rechtenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22./23.11.19, wurden von einem Grundstück in der Guttenbergstraße drei E-Bikes (Pedelecs) im Gesamtwert von über 5000 Euro gestohlen. Diese waren verschlossen auf der Terrasse abgestellt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell