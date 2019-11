Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert in Polizeikontrolle

Edesheim (ots)

Alkoholgeruch konnten Beamte bei einem 53-jährigen Autofahrer am Sonntag um 3 Uhr in der Staatsstraße in Edesheim feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten zudem seinen Führerschein.

