POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Hettenleidelheim

PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Hettenleidelheim

Hettenleidelheim, Gartenstraße - 05. bis 06.10.2019 (ots)

Unbekannte Täter überstiegen einen Zaun zu einem Anwesen in der Gartenstraße und hebelten eine Kellertür auf. Dort gingen sie einen Tresor an, den sie mit einem Werkzeug aufbrachen und Schmuck, sowie Goldmünzen entwendeten. Die Geschädigte bemerkte die Tat am 06.10.2019 gegen 13:00 Uhr. Nach ihren Angaben dürfte die Tat am Vortag, am 05.10. in der Zeit zwischen 19 und 22:00 Uhr verübt worden sein. Die Täter hatten es scheinbar gezielt auf den Tresor abgesehen - die restliche Wohnung blieb unberührt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Möglicherweise jemand am 05.10.2019 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Gartenstraße gemacht. Hinweise erbittet die Polizei Grünstadt: 06359-93120.

