Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 10.02.20, 18.00 Uhr, und dem 11.02.20, 14.00 Uhr, wurde die Außenscheibe eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße in Uslar auf bisher unbekannte Art und Weise beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell