Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200203.10 Nordhastedt: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Nordhastedt (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es in Nordhastedt zu einem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus gekommen. Die Täter entwendeten unter anderem hochwertiges Spezialgerät und richteten einen Sachschaden in Höhe von zweitausend Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 22.30 Uhr, bis Samstag, 06.45 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Nordhastedt in der Kirchhofstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Werkzeuge und einen Defibrillator des Herstellers Samaritan. Der Gesamtwert des erlangten Stehlguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bisher hat die Polizei keinerlei Hinweise auf die Einbrecher erlangen können. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich wahrgenommen haben, werden daher dringend gebeten, sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 zu melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell