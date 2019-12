Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Diebstähle in Ossendorf

Warburg (ots)

Zwei Diebstähle in Ossendorf sind bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Aus einer Garage an der Oststraße in Ossendorf wurde ein schwarzes Mountainbike gestohlen, außerdem wurden mehrere Gegenstände aus dem Innenraum eines dort abgestellten Autos entwendet. Die Tat muss sich zwischen Dienstag, 3. Dezember, nach 18 Uhr, und Mittwoch, 4. Dezember, bis 20 Uhr ereignet haben. In einem weiteren Fall war eine Werkstatt an der Nörder Straße das Ziel von bislang unbekannten Tätern. In dem Zeitraum zwischen Montag, 2. Dezember, nach 16 Uhr bis Mittwoch, 4. Dezember, gegen 16 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände sowie Werkzeuge. In beiden Fällen bittet die Polizei in Warburg um Hinweise unter der Telefonnummer 05641/78800. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell