Polizei Dortmund

POL-DO: Sonne, Wochenende, Kontaktverbot - Polizeipräsident zieht positives Fazit

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0368 Das erste Wochenende mit fast schon sommerlichen Temperaturen liegt hinter uns. Auch in Dortmund und Lünen zog es die Menschen nach draußen. Umso erfreulicher ist dabei die Tatsache, dass sich der sehr große Teil der Bürgerinnen und Bürger an die Abstandsregeln gehalten hat. Nur in wenigen Fällen musste die Polizei einschreiten und konsequent das Kontaktverbot zum Schutz von uns allen durchsetzen und mit Bußgeldern sanktionieren.

"Ich möchte Ihnen, den Dortmunder und Lüner Bürgerinnen und Bürgern, meine Dankbarkeit aussprechen. Mit ihrem besonnenen Verhalten an diesem Wochenende haben Sie aktiv dazu beigetragen, die Infektionsketten zu unterbrechen. Eins ist klar, das schöne Wetter darf uns nicht in Sicherheit wiegen. Wir haben nach Aussage der Experten den Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam, auch im Hinblick auf die kommenden Osterfeiertage, weiter mit gutem Beispiel vorangehen, um uns selber und unsere Mitmenschen zu schützen", so Polizeipräsident Gregor Lange.

Die Polizei Dortmund wird auch in den nächsten Tagen weiter in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund Kontaktverbote konsequent kontrollieren und gegebenenfalls Bußgelder verhängen. Halten Sie sich weiter an die Regelungen zum Unterbrechen der Infektionskette!

Bleiben Sie gesund!

