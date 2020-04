Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Stampfer von Buxtehuder Baustelle, Diebe entwenden landwirtschaftlichen Anhänger in Ahlerstedt, Stader Polizei sucht unbekannten Unfallbeteiligten

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Stampfer von Buxtehuder Baustelle

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Monat auf Dienstag in Buxtehude in der Bechsteinstraße von einer dortigen Baustelle einen sog. "Stampfer" entwendet.

Die grau-gelb-grüne Baumaschine hat ein Gewicht von ca. 70 kg und ist vermutlich mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger von dem oder den Tätern abtransportiert worden.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinwiese auf den oder die Diebe und den Verbleib der Maschine bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Diebe entwenden landwirtschaftlichen Anhänger in Ahlerstedt

In der Gemarkung Ahlerstedt in der Birkenstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, den 28.03., 18:00 h und Sonntag, den 29.03., 18:00 h einen dort auf einer landwirtschaftlichen Fläche abgestellten Anhänger entwendet.

Der grüne Dreiseitenkipper der Marke Bergmann hat einen Wert von ca. 3.000 Euro.

Hinweise auf den oder die Anhängerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Stader Polizei sucht unbekannten Unfallbeteiligten

Am Sonntag, den 29.03. ist es nach 18:30 h in der Abbenflether Hafenstraße in Stade zu einem Unfall gekommen, für den die Ermittler jetzt den Unfallverursacher suchen.

Ein bisher unbekannte Fahrer eines dunklen SUV, vermutlich VW-Touareg oder ähnl., war zu der Zeit mit seinem Fahrzeug in Richtung Barnkruger Straße unterwegs und hatte vermutlich dabei auf Höhe der Hausnummer 13 eine Verkehrsinsel übersehen.

Das schwere Fahrzeug fuhr über die Insel, knickte dabei einen Baum ab und beschädigte zwei Leitpfosten.

Aufmerksame Zeugen hatten einen ca. 50 bis 60 Jahre alten, ca. 170 bis 180 cm großen Mann mit rotem Hemd und einer dunklen dünnen Jacke beobachtet, der sich noch längere Zeit an der Unfallstelle aufgehalten und dort telefoniert hatte.

Ohne sich weiter um die Schadenregulierung zu kümmern war der Unfallverursacher dann schließlich weggefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht nun den Verursacher des Unfalls sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder dem Unfallfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell