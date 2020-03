Polizeiinspektion Stade

POL-STD: VW-Bus in Stade in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 02:15 h wurde der Polizei und der Feuerwehr von einem aufmerksamen Zeugen ein Feuer an einem Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in Stade in der Straße "Beim Salztor" gemeldet.

Unbekannte hatten nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich einen Reifen des dort geparkten VW-Busses T4 angesteckt und das Feuer drohte nun sich auf das gesamte Fahrzeug auszudehnen.

Den ca. 15 eingesetzten Feuerwehrleuten des 1. Zuges der Hansestadt Stade gelang es dann, den Brand schnell zu löschen.

Das gesamte Vorderteil des Fahrzeuges sowie Teile des Innenraums wurden durch das Feuer zerstört, es muss von einem Totalschaden ausgegangen werden.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, besonders eine bisher unbekannte Frau, die das Feuer entdeckt und den Meldenden vor einem nahgelegenen Imbissrestaurant aufmerksam gemacht hatte sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu der mutmaßlichen Brandstiftung geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

