Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Dank aufmerksamer Zeugin: Zwei Einbrecherinnen nach Einbruchsversuch festgenommen

Düsseldorf (ots)

Montag, 9. Dezember 2019, 14.12 Uhr

Auf frischer Tat ertappt wurden am frühen Montagnachmittag zwei Einbrecherinnen, die versuchten in eine Wohnung in Pempelfort einzudringen. Beide Frauen werden voraussichtlich dem Haftrichter vorgeführt.

Als die zwei - in Serbien geborenen - Täterinnen gerade dabei waren, mittels Hebeln in eine Wohnung an der Annastraße einzudringen, wurden sie plötzlich von einer Hausbewohnerin überrascht und nahmen Reißaus. Die Zeugin verständigte sofort die Polizei. Die Beamten fahndeten daraufhin in den umliegenden Wohngebieten und konnten schließlich die beiden Verdächtigen auf dem Weg zum Hauptbahnhof festnehmen.

Die 25-jährige Täterin wurde identifiziert, ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt und wird dem Haftrichter vorgeführt. Die zweite Täterin gibt an 13 Jahre alt zu sein. Ob es sich tatsächlich um die angegebene Person handelt, wird derzeit überprüft.

