Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrüche im Landkreis in Krummendeich und Freiburg, Einbrecher in Stade

Stade (ots)

1. Einbrüche im Landkreis in Krummendeich und Freiburg

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt, sind bisher unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen Montag, den 16.03. und Samstag, den 28.03. in Krummendeich in der Straße "Elbdeich" nach dem einschlagen eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben dieses durchsucht. Ohne brauchbares Diebesgut zu erbeuten, mussten der oder die Täter anschließend die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

In Freiburg im Franz-Rehling-Weg wurde am gestrigen Montag zwischen 14:00 h und 18:50 h von Unbekannten mit einem Stein ein Fenster der Terrassentür eines Wohnhauses eingeschlagen. So in das Innere eingedrungen, konnte bei der anschließenden Durchsuchung Bargeld und ein iPad erbeutet werden.

Der angerichtete Schaden wird an diesem Tatort auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Einbrecher in Stade

Am gestrigen Montag sind bisher unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen 01:00 h in der Nacht und 14:00 h am frühen Nachmittag im Pulverweg nach dem Aufhebeln eines Fensters in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und haben das Wohnzimmer durchwühlt.

Mit einem Mobiltelefon, einer externen Festplatte und einem Laptop als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der Gesamtschaden wird hier auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell