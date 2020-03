POL-HN: POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 07.03.2020 mit Beiträgen aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Brand in Asylunterkunft Am Samstagnachmittag rückten Kräfte der Feuerwehr und Polizei zu einer Brandentwicklung in die Asylunterkunft in die Austraße aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann ausgeschlossen werden.

