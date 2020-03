POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums heilbronn vom Samstag, 07.03.2020 mit Beiträgen aus dem Stadt- und Landkreis heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2020

HN-Biberach: PKW-Brände Gleich drei geparkte PKW wurden durch einen Brand in der Nacht zum Samstag, in den frü-hen Morgenstunden, erheblich beschädigt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte zunächst ein geparkter PKW BMW Mini. Der Brand griff auf einen direkt daneben geparkten PKW Audi über. Der BMW Mini brannte vollständig aus, der PKW Audi wurde durch die Brandzehrung erheblich in Mitleiden-schaft gezogen. Ein weiterer PKW Ford, der auch neben dem BMW Mini geparkt war, konnte durch die Feuerwehr noch rechtzeitig aus dem unmittelbaren Brandbereich entfernt werden, so dass nur ein geringer Brandschaden an der Fahrerseite entstand. Von der Feuerwehr waren 17 Mann mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Gesamtschaden an den drei PKW beläuft sich auf etwa 50.000,-- EUR

Gundelsheim: Nach Unfall überschlagen und auf Dach gelandet Glück im Unglück hatte die 24-jährige Fahrerin eines PKW Seat als sie Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, auf der Strecke von Gundelsheim in Richtung Obergriesheim, im Bereich Obergrie-sheimer Berg, allein beteiligt von der Fahrbahn abkam. Ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau, die aus Gundelsheim stammt, konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt. An ihrem PKW entstand ein Sach-schaden in Höhe von etwa 3.000,-- EUR.

